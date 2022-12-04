Газовый баллон взорвался в квартире в Екатеринбурге

10.52 Понедельник, 5 декабря 2022
Происшествия
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com


В Екатеринбурге в одной из квартир на Новой Сортировке вечером 4 декабря взорвался газовый баллон. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на проспекте Седова. По словам очевидцев, ударная волна выбила стекла на балконе квартиры. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники полиции и МЧС.

Газовый баллон взорвался в квартире в Екатеринбурге
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com


Напомним, что вчера вечером в Нижневартовске в пятиэтажке взорвался бытовой газ. После взрыва обрушились два этажа жилого дома. Известно о шести погибших.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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