Газовый баллон взорвался в квартире в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com
В Екатеринбурге в одной из квартир на Новой Сортировке вечером 4 декабря взорвался газовый баллон. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел на проспекте Седова. По словам очевидцев, ударная волна выбила стекла на балконе квартиры. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники полиции и МЧС.
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com
Напомним, что вчера вечером в Нижневартовске в пятиэтажке взорвался бытовой газ. После взрыва обрушились два этажа жилого дома. Известно о шести погибших.
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