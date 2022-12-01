На Сибирском тракте в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка такси
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на Сибирском тракте днем 4 декабря произошло ДТП с участием такси. В результате аварии пострадала 15-летняя девушка.
По предварительным данным, водитель Hyundai Elantra ехал по Сибирскому тракту со стороны улицы Уралниисхоз в сторону поселка Кольцово, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan.
В результате ДТП 15-летнюю пассажирку Hyundai доставили в больницу с ушибами головы и левого предплечья.
За рулем Hyundai находился 31-летний мужчина со стажем вождения два года. Родители пострадавшей девочки пояснили, что вызвали такси, чтобы дочь поехала к родственникам.
– Автоинспекторы настоятельно рекомендуют гражданам пользоваться услугами официальных перевозчиков – это поможет обеспечить взыскание с водителей предусмотренных законом выплат в случае ДТП и получения травм, – добавили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
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