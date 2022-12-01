На Сибирском тракте в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка такси



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– Автоинспекторы настоятельно рекомендуют гражданам пользоваться услугами официальных перевозчиков – это поможет обеспечить взыскание с водителей предусмотренных законом выплат в случае ДТП и получения травм, – добавили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Сибирском тракте днем 4 декабря произошло ДТП с участием такси. В результате аварии пострадала 15-летняя девушка.По предварительным данным, водитель Hyundai Elantra ехал по Сибирскому тракту со стороны улицы Уралниисхоз в сторону поселка Кольцово, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan.В результате ДТП 15-летнюю пассажирку Hyundai доставили в больницу с ушибами головы и левого предплечья.За рулем Hyundai находился 31-летний мужчина со стажем вождения два года. Родители пострадавшей девочки пояснили, что вызвали такси, чтобы дочь поехала к родственникам.