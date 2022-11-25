В Первоуральске выпавший с балкона многоэтажки подросток скончался
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 3 декабря, в Первоуральске с балкона 16-го этажа многоквартирного дома на бульваре Юности, 24 выпал подросток. По словам очевидцев, он сидел на ограждении балкона, свесив ноги, а потом сорвался.
После падения ему удалось выжить. Однако в больнице юноша впал в кому и скончался. Об этом сообщает портал E1.RU.
Как сообщил представитель Свердловского главка МВД Валерий Горелых, подростку было 15 лет, он воспитывался в школе-интернате. По данным полиции, перед инцидентом молодой человек оставил письмо, в котором объяснил мотив своего поступка.
«Сыщики уголовного розыска и инспекторы полиции из службы по делам несовершеннолетних ищут это письмо. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение», – отметил Горелых.
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