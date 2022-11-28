Госавтоинспекция разыскивает водителя, сбившего пешехода на Серовском тракте

«С целью установления всех обстоятельств происшествия Госавтоинспекция Екатеринбурга просит очевидцев, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, позвонить по телефону: 8-908-632-99-46 или 02», – говорится в сообщении пресс-группы.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская Госавтоинспекция ищет водителя, который этой ночью около 02.30 на 14 километре Серовского тракта сбил пешехода и уехал с места аварии. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщают, что личность пешехода устанавливается. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследования.