Госавтоинспекция разыскивает водителя, сбившего пешехода на Серовском тракте
Происшествия
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Свердловская Госавтоинспекция ищет водителя, который этой ночью около 02.30 на 14 километре Серовского тракта сбил пешехода и уехал с места аварии. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщают, что личность пешехода устанавливается. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследования.
«С целью установления всех обстоятельств происшествия Госавтоинспекция Екатеринбурга просит очевидцев, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, позвонить по телефону: 8-908-632-99-46 или 02», – говорится в сообщении пресс-группы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Автоинспекторы ищут очевидцев ДТП в Екатеринбурге
28 ноября 2022
28 ноября 2022
Автоинспекторы ищут очевидцев ДТП в центре Екатеринбурга
25 ноября 2022
25 ноября 2022