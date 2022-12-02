Мощный пожар потушили огнеборцы на складе в Асбесте

«Горели пиломатериалы и деревянная продукция – мебель. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой помещений склада. Создавалась угроза перехода огня на расположенный рядом склад», – рассказали в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

«В тушении пожара задействованы 12 единиц специальной техники и 34 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели», – сообщили в телеграм-канале МЧС.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прошлой ночью, 2 декабря, в Асбесте на складе, расположенном по улице Заводская, вспыхнул мощный пожар, площадь которого в результате происшествия составила 1200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.Для координации действий сил и средств пожарной охраны специалисты МЧС развернули на месте происшествия оперативный штаб. Для подачи воды пришлось проложить две магистральные линии длинной в 800 метров и 1 километр.Локализовать огонь спасателям удалось только в 05.34. Ликвидировать открытое горение огнеборцы сумели уже в 06.53. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены только через 17 часов.