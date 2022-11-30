ДТП с участием двух легковушек и пешеходки случилось в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Юлия Медведева
В Екатеринбурге столкнулись два легковых автомобиля. При этом водители умудрились ещё и сбить молодую пешеходку.
Дорожно-транспортное происшествие случилось неподалёку от Дворца молодёжи, на пересечении улицы Московской с Пестеревским переулком. В нарушение правил дорожного движения сразу две легковые машины попытались совершить поворот, не дождавшись, когда пешеходы закончат переходить проезжую часть по «зебре». При этом два водителя не соблюли дистанцию между своими автомобилями и допустили столкновение. Мало того, одна из машин сбила девушку. Под машину едва не попал ещё один прохожий, который только начинал переходить дорогу, — он успел среагировать на ситуацию и отскочить в сторону.
Госпитализация никому из участников аварии не понадобилась, но потерпевшая не смогла подняться с асфальта без посторонней помощи. Она пребывала в состоянии шока, — сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».
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