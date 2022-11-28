Из-за холода в Екатеринбурге встали трамваи
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге на Ботанике и на Уралмаше из-за холода встали трамваи. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев.
По словам очевидца, у трамвая №8 на улице Победы утром оборвались провода, был слышен треск. В транспорте погас свет.
Как рассказали в аварийно-диспетчерской службе ЕТТУ, у трамвая произошел обрыв провода. На место выехала авариная бригада.
«Скорее всего, это из-за холода», – пояснили в диспетчерской.
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