На складе в Асбесте произошел крупный пожар



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

«Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели», – добавили в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Асбесте сегодня ночью произошел крупный пожар на складе на улице Заводской. Сообщение о возгорании поступило в 01.22. Огнеборцы тушили пожар всю ночь.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горели пиломатериалы и деревянная мебель. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой помещений. Также была угроза перехода огня на расположенный рядом склад.На месте происшествия для координации действий был развернут оперативный штаб. Огнеборцы проложили две магистральные линии длинной 800 метров и один километр для подачи воды.В 05.34 пожар локализовали на площади 1200 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 06.53. В тушении пожара участвовали 34 огнеборца.