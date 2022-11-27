В Свердловской области обнаружили торфяной пожар
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области обнаружили торфяной пожар у села Шогринское. Специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов сегодня приступили к ликвидации возгорания.
По словам директора Уральской базы авиационной охраны лесов Романа Лежнина, сначала торфяник разгребут от снега, а затем перемешают верхний слой торфа со снегом, чтобы охладить тлеющие очаги. На заключительном этапе охлажденный торфяной слой уплотнят с помощью бульдозера.
К ликвидации торфяного пожара планируют привлечь не менее 10 человек.
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