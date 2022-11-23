Администрация Екатеринбурга ограничилась беседой с подрядчиком, допустившим несанкционированный сброс стоков в реку
Происшествия
Фото: страница Артура Зиганшина Вконтакте
Активисты сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» обнаружили рукава, по которым со стройплощадки ЖК «Большой Каретный» в сторону реки Патрушихи сливалась неизвестная жидкость, на прошлой неделе.
Сегодня глава комитета экологии администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин отчитался о выездном обследовании этого земельного участка. Факт слива неизвестной жидкости подтвердился и при визите чиновников.
— С представителем подрядной организации проведена беседа о недопустимости сброса стоков на рельеф местности, разъяснены Правила благоустройства. По результатам беседы представитель подрядной организации устранил выявленные нарушения, сброс стоков прекращен, — написал Зиганшин на своей странице Вконтакте.
Инвестором ЖК «Большой каретный» являются структуры, связанные с владельцем бизнес-центра «Высоцкий» Андреем Гавриловским
На этой неделе стройка ЖК «Большой Каретный» уже попадала в новостную сводку – из-за пожара. Комментируя тот инцидент изданию Е1, владелец застройщика, бизнесмен Андрей Гавриловский пошутил, что якобы пожар был «рекламным трюком», чтобы на строящуюся высотку обратили внимание горожане.
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