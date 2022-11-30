Из горящего дома в Ирбите пожарные спасли восемь человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ирбите этой ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Камышловской. Сообщение о возгорании поступило в 02.20.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил вещи в квартире на втором этаже муниципального дома. Самостоятельно из дома эвакуировались шесть человек. Прибывшие огнеборцы спасли восемь человек, в том числе двух детей.В тушении пожара участвовали восемь спасателей. Открытое горение ликвидировали в 02.27. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 02.32.