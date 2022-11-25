В столкновении иномарок в Екатеринбурге пострадала 14-летняя девочка



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Шаумяна вчера около 17.10 столкнулись Toyota Highlander и Chevrolet Aveo. В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка.По предварительным данным, 21-летний водитель Toyota Highlander ехал по улице Шаумяна со стороны Белореченской в сторону Серафимы Дерябиной и при повороте налево вне перекрестка столкнулся с Chevrolet Aveo.В результате ДТП 14-летнюю пассажирку Chevrolet доставили в больницу с различными травмами. Отмечается, что водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, стаж вождения у водителя Toyota составляет четыре года. Он пояснил, что при повороте налево не убедился в безопасности маневра, из-за чего столкнулся со встречным автомобилем. После осмотра ребенка мужчина вызвал на место происшествия скорую помощь.