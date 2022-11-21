В Богдановиче из горящей пятиэтажки спасли четырех человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Богдановиче произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Степана Разина. Сообщение о возгорании поступило в 01.17.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь на площади 15 квадратных метров повредил стену и вещи в квартире на третьем этаже. До прибытия пожарных самостоятельно покинули дом 20 человек, среди которых трое детей.На место происшествия прибыли 16 огнеборцев. Пожарные спасли трех человек по лестничным маршам с помощью спасательных устройств и одного человека с помощью трехколенной лестницы. Также спасатели эвакуировали еще 21 человека, в том числе двух детей.Возгорание ликвидировали в 01.32. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.00.