В Богдановиче из горящей пятиэтажки спасли четырех человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Богдановиче произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Степана Разина. Сообщение о возгорании поступило в 01.17.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь на площади 15 квадратных метров повредил стену и вещи в квартире на третьем этаже. До прибытия пожарных самостоятельно покинули дом 20 человек, среди которых трое детей.
На место происшествия прибыли 16 огнеборцев. Пожарные спасли трех человек по лестничным маршам с помощью спасательных устройств и одного человека с помощью трехколенной лестницы. Также спасатели эвакуировали еще 21 человека, в том числе двух детей.
Возгорание ликвидировали в 01.32. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.00.
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