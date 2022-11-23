На подъезде к Екатеринбургу автомобилист насмерть сбил пешехода
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На подъезде к Екатеринбургу от трассы М5 Урал водитель Renault Duster насмерть сбил пешехода. ДТП произошло вчера в 18.00 на 144-м километре автодороги.
По предварительной информации, 38-летний водитель Renault Duster сбил мужчину, который шел по проезжей части попутно движению, а затем начал переходить дорогу перед приближающейся машиной.
В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель Renault является жителем Курганской области со стажем вождения 20 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался шесть раз.
Погибшему мужчине было 44 года. Он проживал в селе Аргаяш Челябинской области. На проезжей части мужчина находился один, на верхней одежде отсутствовали световозвращающие элементы. Устанавливается, в каком состоянии пешеход находился на дороге.
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