В массовом ДТП в Нижнем Тагиле погиб человек
Происшествия
Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Свердловской области
В Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием рейсового автобуса. В результате аварии погиб человек.
Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, в районе дома, 29 на улице Челюскинцев столкнулись три автомобиля и рейсовый пассажирский автобус. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд одной из машин на встречную полосу. В результате столкновения погиб один человек.
Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП и количество пострадавших. Движение в районе места аварии перекрыто для проведения процессуальных действий.
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