В массовом ДТП в Нижнем Тагиле погиб человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием рейсового автобуса. В результате аварии погиб человек.Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, в районе дома, 29 на улице Челюскинцев столкнулись три автомобиля и рейсовый пассажирский автобус. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд одной из машин на встречную полосу. В результате столкновения погиб один человек.Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП и количество пострадавших. Движение в районе места аварии перекрыто для проведения процессуальных действий.