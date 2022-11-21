Возле Североуральска автомобиль сбил 16-летнюю пешеходку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В воскресенье, 27-го ноября, в районе Североуральска на пешеходном переходе машина сбила девушку. Пострадавшей всего 16 лет, виновнику ДТП ненамного больше.Как сообщает отделение Госавтоинспекции Североуральска, за рулём «ВАЗ-21074» сидел юноша 2000-го года рождения. Он ехал со стороны Ивделя в сторону Серова, когда на 83-м километре совершил наезд на пешеходку. Девушка пыталась перейти дорогу в установленном месте, по пешеходному переходу. Предположительно, молодой водитель не заметил её из-за яркого солнца, временно его ослепившего.Пострадавшая получила серьёзные травмы. Сейчас она находится в Североуральской центральной городской больнице. Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование с целью установить все обстоятельства произошедшего и окончательно выяснить причину воскресного ДТП.