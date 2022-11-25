Автоинспекторы ищут очевидцев ДТП в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего 10 ноября около 13.00 во дворе дома №55 на улице Луначарского.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, женщина-водитель на неустановленном автомобиле темного цвета двигалась задним ходом и сбила пешехода. Она предложила пострадавшему мужчине помощь, но тот отказался.
После этого женщина уехала с места аварии, не оставив своих контактов. Позднее мужчина обратился в больницу, где у него диагностировали травму колена и ушибы.
Госавтоинспекция Екатеринбурга просит всех, кто знает что-либо о данной аварии, сообщить информацию по телефону +7 (950) 201-27-89 или лично обратиться в ГИБДД на улице Степана Разина, 20. Конфиденциальность гарантируется.
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