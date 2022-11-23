Крупный пожар произошел ночью в Нижней Туре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижней Туре на улице Садовой сегодня ночью загорелись дом, баня и автомобиль. Площадь пожара составила 144 квадратных метра.Как сообщили в МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 02.56. Огонь повредил кровлю и потолочное перекрытие частного жилого дома, сгорели баня, надворные постройки и автомобиль Skoda Rapid.На место пожара прибыли 12 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 03.19. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.50. О пострадавших не сообщается.