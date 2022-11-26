В Екатеринбурге на складе с легко воспламеняющимися жидкостями случился пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня в Екатеринбурге на складе, расположенном по улице Монтажников, случился пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщают, что горели бочки с легко воспламеняющимися жидкостями.
Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в 11.32.
«Для предотвращения взрыва и распространения пожара огнеборцами была применена пенная атака. Благодаря быстрой и слаженной работе сотрудников МЧС России пожар был локализован на площади 60 квадратных метров», – говорится в сообщении МЧС.
Уже в 11.57 огнеборцам удалось полностью ликвидировать горение. Всего в тушении пожара участвовали 8 единиц техники и 22 специалиста МЧС. Пострадавших в происшествии нет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В свердловском селе Липовское сгорел частный жилой дом
24 ноября 2022
24 ноября 2022
Крупный пожар произошёл в свердловской деревне Аракаева
20 ноября 2022
20 ноября 2022
В результате пожара в посёлке Шиловка пострадал человек
27 ноября 2022
27 ноября 2022