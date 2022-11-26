В Екатеринбурге на складе с легко воспламеняющимися жидкостями случился пожар

«Для предотвращения взрыва и распространения пожара огнеборцами была применена пенная атака. Благодаря быстрой и слаженной работе сотрудников МЧС России пожар был локализован на площади 60 квадратных метров», – говорится в сообщении МЧС.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге на складе, расположенном по улице Монтажников, случился пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщают, что горели бочки с легко воспламеняющимися жидкостями.Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в 11.32.Уже в 11.57 огнеборцам удалось полностью ликвидировать горение. Всего в тушении пожара участвовали 8 единиц техники и 22 специалиста МЧС. Пострадавших в происшествии нет.