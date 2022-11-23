В результате аварии на свердловской трассе пострадала 59-летняя пассажирка

«Водителям, в условиях низких температур, необходимо выбирать скоростной режим, учитывая погодные и дорожные условия, не совершать необдуманных маневров, в том числе выезд на полосу встречного движения», – напомнили в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 26 ноября, около 19.30 на 35 километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» столкнулись Lifan и Renault Sandero. В результате аварии пострадала 59-летняя пассажирка Renault. Её доставили в травматологическое отделение ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ».Об этом сообщают в ОГИБДД ОМВД по Берёзовскому. По предварительным данным, 39-летняя водительница Lifan не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где, повредив тросовое ограждение, врезалась во встречную машину Renault Sandero.Установлено, что виновница аварии за 14 стаж вождения привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 16 раз.