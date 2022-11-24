В уральской столице «Hyundai» сбил женщину с коляской

«Автоинспекторы обращают внимание на то, что безопасность детей, находящихся в колясках или санках, в буквальном смысле находится в руках взрослого. Существуют три варианта выхода на дорогу с коляской: коляска впереди пешехода, коляска сзади пешехода и коляска сбоку. Самое безопасное – положение коляски сбоку. У санок же не должно быть длинной веревки, и через проезжую часть дороги санки с ребёнком везти запрещено», – рассказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 25 ноября, в Екатеринбурге на улице Чапаева «Hyundai Solaris» сбил 36-летню женщину с коляской. В результате аварии пострадал 8-месячный мальчик. Его с различными травмами доставили в медицинское учреждение, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Автоинспектора установили, что «Hyundai» управлял 27-летний уроженец Таджикистана. В момент аварии водитель был трезв, однако в ходе проверки выяснилось, что он проживает на территории России незаконно, в связи с чем его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.С его слов, он, подъезжая к пешеходному переходу сбавил скорость, но из-за яркого солнца не увидел переходившую по нему женщину.