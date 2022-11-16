Погубившего своего пассажира водилу-нарушителя лишат свободы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закончился суд над мужчиной, из-за самоуверенности которого летом текущего года погиб один человек, а второй получил тяжёлые травмы. По решению судьи, подсудимого Александра Воробьёва лишат свободы на 5 лет.ДТП, устроенное Воробёвым, случилось 11-го июля. Он не имел водительского удостоверения, но решил покататься и покатать ещё двух человек. Вторым серьёзным нарушением со стороны Воробьёва стало то обстоятельство, что за руль он сел в нетрезвом состоянии. И на этом игнорированием им правил дорожного движения не закончилось. «Бесправный» водитель не позаботился о том, чтобы его пассажиры пристегнули ремни безопасности. Даже ехавшая с ним спереди девушка оказалась не пристёгнутой. К тому же, Воробьёв ехал с превышением скорости, которую решил не сбавлять даже на поворотах. Как результат «БМВ», за рулём которого он сидел, цвело в сторону, на бордюр.Бордюр оказался слабой преградой для иномарки с пьяным за рулём. Машина продолжила движение, врезалась в стену дома, затем — в дерево, а после этого ещё и перевернулась. Сложно представить, в какой болтанке оказались при этом трое человек внутри «БМВ». Судить об этом можно по тому, что девушка закончила «покатушки» с травмами, а второй пассажир вообще не выжил, получив летальные переломы.За эти «подвиги» Чкаловский районный суд города Екатеринбурга приговорил Воробьёва к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В течении 2 лет и 6 месяцев он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, приговором суда удовлетворён иск потерпевшей — сестры погибшего в части компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, — уточняет Прокуратура Свердловской области.