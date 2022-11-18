Пожар в многоквартирном доме в Первоуральске выгнал на улицу 40 человек

«До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировалось 40 человек, в том числе 10 детей», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 24 ноября, поздно вечером в Первоуральске в шестнадцатиэтажном доме по улице Емлина в квартире на десятом этаже произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 23.18. Сразу после этого к месту происшествия были направлены 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Однако пожар оказался потушен ещё до их прибытия. Общая площадь возгорания составила 7 квадратных метров.