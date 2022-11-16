В Екатеринбурге на Щербакова столкнулись троллейбус и автобус

«Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает водителям выбирать скоростной режим, исходя из дорожных условий. Пассажиры в общественном транспорте должны держаться за поручни, чтобы не получить ушибов при возможном резком торможении», – напомнили в пресс-группе.



Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 24 ноября, в Екатеринбурге произошла авария с участием троллейбуса и автобуса. По предварительным данным, водитель троллейбуса допустил наезд на стоящий на остановке автобус, в результате чего пострадала 16-летняя пассажирка.Инцидент произошёл в 16.30 около дома №2 по улице Щербакова. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, пострадавшая девушка находилась на заднем пассажирском сидении автобуса. При столкновении она сильно ударилась о спинку. Её с различными травмами доставили в лечебное учреждение № 9.Установлено, что троллейбусом управлял 35-летний мужчина со стажем вождения 5 лет. Он объяснил сотрудникам ГИБДД, что его транспорт занесло, когда он подъезжал к остановке.