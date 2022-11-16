В Екатеринбурге на Щербакова столкнулись троллейбус и автобус
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 24 ноября, в Екатеринбурге произошла авария с участием троллейбуса и автобуса. По предварительным данным, водитель троллейбуса допустил наезд на стоящий на остановке автобус, в результате чего пострадала 16-летняя пассажирка.
Инцидент произошёл в 16.30 около дома №2 по улице Щербакова. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, пострадавшая девушка находилась на заднем пассажирском сидении автобуса. При столкновении она сильно ударилась о спинку. Её с различными травмами доставили в лечебное учреждение № 9.
Установлено, что троллейбусом управлял 35-летний мужчина со стажем вождения 5 лет. Он объяснил сотрудникам ГИБДД, что его транспорт занесло, когда он подъезжал к остановке.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает водителям выбирать скоростной режим, исходя из дорожных условий. Пассажиры в общественном транспорте должны держаться за поручни, чтобы не получить ушибов при возможном резком торможении», – напомнили в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Стоявшая на тротуаре 17-летняя девушка пострадала в столкновении автомобилей в Екатеринбурге
16 ноября 2022
16 ноября 2022
Ребенок переходил дорогу на красный свет в Екатеринбурге и попал под колеса автомобиля
21 ноября 2022
21 ноября 2022
В центре Екатеринбурга автомобилист сбил школьницу
24 ноября 2022
24 ноября 2022