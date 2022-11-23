Застройщику ТРЦ «Золотой» придётся заплатить владельцу автомобиля, на который упал кусок забора
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В августе 2021 года на проезжавший по Объездной дороге в Екатеринбурге автомобиль Audi A6 упал кусок металлического забора со стройки ведущего к ТРЦ путепровода. Удар пришёлся в левую часть автомобиля – оказались повреждены оба левых крыла, капот, крыша, левая фара, стойка ветрового стекла и левое зеркало заднего вида.
Владелец автомобиля Дмитрий Литвинов подал иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, в котором указал, что стоимость восстановительного ремонта составила 104 905 рублей.
Суд установил, что заказчиком работ, ООО «СМП Горремстрой», не было должным образом обозначено место их проведения – не установлены соответствующие таблички и дорожные знаки. Также суд признал вину «Горремстроя» в том, что не был должным образом закреплён злополучный лист забора. Инженера по строительному контролю ООО СМП «Горремстрой» после произошедшего оштрафовали по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ на 20 тысяч рублей.
Чкаловский райсуд после проведения судебной трасолого-автотовароведческой экспертизы принял решение частично удовлетворить требования владельца Audi, взыскав с ООО «СМП Горремстрой» 80 500 рублей.
Однако компания подала апелляцию на это решение, указав, в частности, на то, что ряд имеющихся повреждений на автомобиле возник в результате иных ДТП. Также представители компании заявили, что Литвинов мог избежать наезда на внезапно появившееся препятствие. Но Свердловский областной суд оставил решение в силе. Таким образом, оно вступило в силу, и ООО «Горремстрой» теперь обязано выплатить владельцу Audi 99 115 рублей, из которых 80 500 рублей – убытки из-за ремонта авто, 9 000 – компенсация расходов на юриста, 7 000 – затраты на экспертизу и 2 615 рублей – компенсация затрат на госпошлину.
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