На автозаправке в Нижнем Тагиле неизвестный напал на женщину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полиция Нижнего Тагила обратилась к гражданам за помощью в поисках мужчины, который напал на женщину. Это произошло неделю назад, но агрессор до сих пор не найден.Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения одной из автозаправок уральского города. Женщина приехала туда заправить бак своего автомобиля. Она повернулась к колонке, когда подошёл неизвестный ей человек и ударил по лицу. Встретив сопротивление, подонок удалился. По записи видно, что человек этот на бензоколонке находился с какой-то девушкой в очках, выгуливающей собаку. Во время нападения девушка стояла в стороне и наблюдала за происходящим.Жителей Нижнего Тагила, которые обладают информацией о личности этого человека, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД РФ «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02.