Кировский районный суд эвакуировали в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня днем эвакуировали Кировский районный суд из-за пожарной тревоги. Свидетелем внезапной эвакуации стал адвокат Илдар Садыков.Спустя некоторое время посетителям суда позволили вернуться в здание. Пожарная тревога оказалась ложной. Однако даже после этого сирена еще продолжала издавать сигнал.