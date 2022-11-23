Кировский районный суд эвакуировали в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня днем эвакуировали Кировский районный суд из-за пожарной тревоги. Свидетелем внезапной эвакуации стал адвокат Илдар Садыков.
Спустя некоторое время посетителям суда позволили вернуться в здание. Пожарная тревога оказалась ложной. Однако даже после этого сирена еще продолжала издавать сигнал.
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