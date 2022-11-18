В свердловском селе Липовское сгорел частный жилой дом
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Этой ночью в Свердловской области в селе Липовское Туринского городского округа в частном жилом доме случился пожар. Его площадь составила 135 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02.23. К месту происшествия тут же были направлены 12 спасателей на 4 пожарных машинах.
Огонь был локализирован в 02.40, открытое горение удалось ликвидировать уже в 02.48. В результате пожара сгорела кровля и перекрытие, были повреждены стены, перегородки и домашнее имущество дома.
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