В свердловском селе Липовское сгорел частный жилой дом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Свердловской области в селе Липовское Туринского городского округа в частном жилом доме случился пожар. Его площадь составила 135 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02.23. К месту происшествия тут же были направлены 12 спасателей на 4 пожарных машинах.Огонь был локализирован в 02.40, открытое горение удалось ликвидировать уже в 02.48. В результате пожара сгорела кровля и перекрытие, были повреждены стены, перегородки и домашнее имущество дома.