В Екатеринбурге пропала нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 75-летняя Ирина Андреевна Моругова. Ее местонахождение неизвестно с 22 ноября. В поисковом отряде «Прорыв» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы.В день пропажи была одета в синий пуховик длиной ниже колена с капюшоном, белую кофту, черные брюки и белые кроссовки.Розыском пропавшей занимается отдел полиции №3. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ирины Моруговой, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-03 или 02.