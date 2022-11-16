Пассажир легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе Пермь – Екатеринбург
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня утром на трассе Пермь – Екатеринбург грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan. В результате ДТП погиб пассажир легковушки. Авария произошла около 06.00 на 320-м километре трассы.
По предварительным данным, водитель грузовика Ford F-MAX с полуприцепом Schmitz ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Перми и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Logan.
В результате аварии на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи скончался пассажир Renault. Он сидел на заднем пассажирском сидении слева.
В легковом автомобиле всего находились пять человек – жители Ревды. Водитель и три других пассажира травм не получили.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, что за рулем грузовика находился 70-летний житель Омской области. Он пояснил, что во время движения не понял, как оказался на встречной полосе. Состояние опьянения у водителя не установлено.
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