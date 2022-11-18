Крупный пожар произошел в поселке Большой Исток

09.22 Среда, 23 ноября 2022
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивный снимок)


В поселке Большой Исток Сысертского городского округа ночью произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 23.32.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на улице Ленина сгорели надворные постройки, огонь также повредил кузов автомобиля ZAZ Chance. Площадь пожара составила 152 квадратных метра.

В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Возгорание ликвидировали в 02.00. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.08.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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15:28 Юрия Биктуганова переназначили на пост министра образования Свердловской области
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