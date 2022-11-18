Крупный пожар произошел в поселке Большой Исток

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Большой Исток Сысертского городского округа ночью произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 23.32.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на улице Ленина сгорели надворные постройки, огонь также повредил кузов автомобиля ZAZ Chance. Площадь пожара составила 152 квадратных метра.В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Возгорание ликвидировали в 02.00. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.08.