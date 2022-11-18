Крупный пожар произошел в поселке Большой Исток
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивный снимок)
В поселке Большой Исток Сысертского городского округа ночью произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 23.32.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на улице Ленина сгорели надворные постройки, огонь также повредил кузов автомобиля ZAZ Chance. Площадь пожара составила 152 квадратных метра.
В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Возгорание ликвидировали в 02.00. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.08.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Крупный пожар произошёл ночью в Верхней Синячихе
18 ноября 2022
18 ноября 2022
Частный жилой дом сгорел в посёлке Балтым
16 ноября 2022
16 ноября 2022