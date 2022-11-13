Свердловскому котёнку не повезло с улицы попасть к «благодетелю» с садистскими замашками
Происшествия
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Истории о том, как хвостатая бродяжка находит себе хозяев и тёплый, комфортный дом, не всегда оказываются счастливыми. Вот и чёрному котёнку, которому дали имя Игорёша, «повезло» после уличной жизни оказаться в доме у жестокого «добродетеля».
Встревожились соседи квартиры, куда принесли котёнка. Очень уж подозрительный шум стал доноситься из-за стены — озлобленные крики, какой-то стук. Тревога оказалась ненапрасной: выяснилось, что новый хозяин котёнка «воспитывает» его безжалостными побоями. Как сообщает екатеринбургский приют «Клякса», где в итоге оказался малыш: «Игорёшка валялся в углу, в моче, с испуганными глазами, шла пена изо рта».
Ветеринарный осмотр выявил длинный список серьёзнейших проблем: компрессионный перелом грудного позвонка, эпифизеолиз головки правого бедра, перелом правой вертлужной впадины, оскольчатый перелом левого бедра со смещением, перелом левой пяточной кости, перелом нижней челюсти. Есть также подозрения на перелом таза и перелом бедра. «Клякса» просит помощи в оплате лечения этих многочисленных травм, которые нанёс котёнку «благодетель» с садистскими наклонностями (на него, кстати, готовится заявление в полиции по факту жестокого обращения с животным). Карта Сбербанка приюта привязана к номеру 89126025666. Банковские реквизиты можно найти в телеграм-канале «Кляксы».
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