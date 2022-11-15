Близится суд над виновником гибели молодой екатеринбурженки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга переданы прокурорские материалы на 36-летнего екатеринбуржца, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. В августе текущего года он непреднамеренно лишил жизни свою молодую собутыльницу.Трагедия случилась «по пьяной лавочке». Выпивая вместе на 25-м этаже новостройки по улице Академика Семихатова, разнополые приятели явно перестали отражать действительность. Иначе сложно объяснить, зачем девушке понадобилось взбираться на ограждение балкона, а мужчине — помогать ей в этом, да так старательно, что «верхолазка» от такой подмоги вывалилась вниз. И, разумеется, разбилась насмерть. Вот как описывает произошедшее Прокуратура: «находясь за спиной у девушки, применяя физическую силу, подсаживая и приподнимая её с пола на само ограждение, не рассчитав применение физической силы чрезмерно применил её, тем самым придав корпусу тела погибшей ускорение, в результате чего последняя перевалилась через ограждение и упала с указанного балкона».Признаков тому, что мужчина намерено «выронил» девушку с 25-го этажа следствие не обнаружило. Судить «помощника» будут по части 1 статьи 109-й Уголовного кодекса РФ, которая и расписывает возможные наказания за причинение смерти по неосторожности (до 2 лет исправительных работ, либо ограничение или лишение свободы на тот же срок).