В столице Урала затопило улицу возле общежития УрГЮУ
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера, 21 ноября, вечером в Екатеринбурге в результате коммунальной аварии затопило улицу Колмогорова рядом с общежитием Уральского государственного юридического университета.
Как сообщили «КП-Екатеринбург» в «Водоканале», прорыв случился на магистральном водоводе диаметром 400 мм. На место выезжали две бригады и цех благоустройство.
В диспетчерской в это время были организованы отключения и переключения холодного водоснабжения в жилые дома по другим схемам.
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