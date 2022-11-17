В столице Урала затопило улицу возле общежития УрГЮУ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 21 ноября, вечером в Екатеринбурге в результате коммунальной аварии затопило улицу Колмогорова рядом с общежитием Уральского государственного юридического университета.Как сообщили «КП-Екатеринбург» в «Водоканале», прорыв случился на магистральном водоводе диаметром 400 мм. На место выезжали две бригады и цех благоустройство.В диспетчерской в это время были организованы отключения и переключения холодного водоснабжения в жилые дома по другим схемам.