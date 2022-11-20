В свердловской деревне Мартынова утром вспыхнул крупный пожар
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Сегодня рано утром в деревне Мартынова Пышминского городского округа в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 220 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба свердловского МЧС, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 05.01. К месту пришествия тут же были направлены 3 единицы техники и 7 человек личного состава. В 05.25 огнеборцы смогла локализировать огонь, в 05.31 они полностью ликвидировали открытое горение.
Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06.21. В результате пожара сгорели автомобиль «Lada Niva», два трактора «МТЗ-82», частный гараж и надворные постройки.
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