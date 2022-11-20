В свердловской деревне Мартынова утром вспыхнул крупный пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня рано утром в деревне Мартынова Пышминского городского округа в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 220 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба свердловского МЧС, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 05.01. К месту пришествия тут же были направлены 3 единицы техники и 7 человек личного состава. В 05.25 огнеборцы смогла локализировать огонь, в 05.31 они полностью ликвидировали открытое горение.Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06.21. В результате пожара сгорели автомобиль «Lada Niva», два трактора «МТЗ-82», частный гараж и надворные постройки.