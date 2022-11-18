Автобус и автомобиль не смогли разъехаться на шоссе Нижнего Тагила
Происшествия
Фото: ВК-сообщество «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» / vk.com/ekb.serov
В Нижнем Тагиле произошла авария с участием пассажирского автобуса марки «ПАЗ» и легкового автомобиля «ВАЗ-2114». Они ехали навстречу друг другу и не смогли разъехаться.
Лобовое столкновение произошло сегодня на Восточном шоссе, примерно в 15:00. Видимо, из-за скользкой дороги водитель легковушки утратил контроль над своей машиной и выехал на полосу встречного движения. Тут-то «ВАЗ» с «ПАЗом» и встретились. Удар был такой силы, что «передок» машины подмяло под автобус.
Оба находившихся в автомобиле человека — и водитель, и его пассажирка — при столкновении пострадали, получив сильные ушибы и переломы. Они были госпитализированы в городскую больницу (по информации от агентства новостей «Между строк»). Чтобы это сделать, представителям МЧС и поисково-спасательного отряда, прибывшим на место происшествия, пришлось изрядно повозиться, чтобы извлечь их из смятой машины.
В ДТП пострадал и водитель автобуса. Пока не сообщается, насколько серьёзно и потребовалось ли госпитализация ему.
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