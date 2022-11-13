Прокуратура начала проверку после аварии в Екатеринбурге на Академика Бардина
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку после аварии с участием пассажирского автобуса, которая произошла на Академика Бардина. По предварительным данным автомобиль «Hyundai Accent» при развороте не уступил дорогу автобуса №54.
«Прокуратура района взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП по улице Академика Бардина в Екатеринбурге с участием маршрутного автобуса», – сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
При этом отмечается, что пострадавших в ДТП нет, движение восстановлено.
В ведомстве объяснили, что прокуратура района должна будет дать правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, которая обслуживает маршрут №54. Также прокуратура проверит соблюдается ли законодательство о норме рабочего времени и отдыха водителей автобусов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Нижнетагильская прокуратура начала проверку в связи с травмированием школьницы во время похода
13 ноября 2022
13 ноября 2022