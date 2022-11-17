В Среднеуральске на пешеходном переходе «Subaru» сбил 16-летнюю девушку

«Стоит отметить, что девушка также в нарушение ПДД начала переход дороги, не убедившись в собственной безопасности», – заявили в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Ещё в субботу, 19 ноября, в Среднеуральске 60-летний водитель «Subaru Impreza» сбил 16-летнюю девушку, в результате чего несовершеннолетняя получила травмы различной степени тяжести и была оставлена в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Об этом сообщили в ГИБДД Верхней Пышмы и Среднеуральска.Инцидент произошёл около 14.30 у дома №1 по улице Школьников на нерегулируемом пешеходном переходе. Как объяснил инспекторам водитель «Subaru», он ехал со скоростью 40 километров в час. Когда он подъезжал к переходу, его ослепили лучи солнца, из-за чего он не увидел вышедшую на проезжую часть девушку. Он попытался свернуть влево, чтобы избежать столкновения, но избежать наезда не смог.Установлено, что у водителя стаж вождения 17 лет. За всё это время к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения он не привлекался.