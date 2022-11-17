Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге парализовало движение трамваев на улице Московской. Причиной стала сумка, оставленная в одном из вагонов.Кто-то из пассажиров оставил в трамвае сумку, из-за чего на подъезде к центру встало трамвайное движение. На место приехали сотрудники Росгвардии и МЧС.