Из горящей многоэтажки в Первоуральске эвакуировались 11 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске в воскресенье вечером произошел пожар в пятиэтажке на проспекте Ильича. Сообщение о возгорании поступило в 21.10.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил стены, пол и домашнее имущество в подсобном помещении на первом этаже. До прибытия пожарных из пятиэтажки эвакуировались 11 человек, в том числе двое детей.В тушении пожара участвовали семь огнеборцев. Возгорание ликвидировали в 21.20.