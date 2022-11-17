Из горящей многоэтажки в Первоуральске эвакуировались 11 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Первоуральске в воскресенье вечером произошел пожар в пятиэтажке на проспекте Ильича. Сообщение о возгорании поступило в 21.10.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил стены, пол и домашнее имущество в подсобном помещении на первом этаже. До прибытия пожарных из пятиэтажки эвакуировались 11 человек, в том числе двое детей.
В тушении пожара участвовали семь огнеборцев. Возгорание ликвидировали в 21.20.
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