Ребенок переходил дорогу на красный свет в Екатеринбурге и попал под колеса автомобиля
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Chevrolet Niva сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу на красный свет. ДТП произошло вчера днем около дома №11 на улице Баумана.
По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva на перекрестке Баумана – Бабушкина допустил наезд на ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП 12-летнего мальчика доставили в больницу с ушибом бедра.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за рулем автомобиля находился 19-летний парень со стажем вождения один год. Он пояснил, что ехал со скоростью 30 км/ч, когда на дорогу неожиданно вышел мальчик. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
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