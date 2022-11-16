Ребенок переходил дорогу на красный свет в Екатеринбурге и попал под колеса автомобиля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Chevrolet Niva сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу на красный свет. ДТП произошло вчера днем около дома №11 на улице Баумана.По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva на перекрестке Баумана – Бабушкина допустил наезд на ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.В результате ДТП 12-летнего мальчика доставили в больницу с ушибом бедра.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за рулем автомобиля находился 19-летний парень со стажем вождения один год. Он пояснил, что ехал со скоростью 30 км/ч, когда на дорогу неожиданно вышел мальчик. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.