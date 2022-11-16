В аварии на ВИЗе в Екатеринбурге пострадала 10-летняя девочка

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Автомобиль Деу Нексия с мамой и ребенком двигался по Крауля прямо в сторону улицы Викулова, а в это время машина такси совершала поворот налево. По предварительным данным очевидца ДТП, такси не пропустило встречный транспорт и врезалось в Нексию.Как рассказал «Вечерним ведомостям» очевидец ДТП, маленькую пассажирку – 10-летнюю девочку увезли в детскую больницу. Насколько для жизни опасны повреждения пока неясно.