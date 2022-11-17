Крупный пожар произошёл в свердловской деревне Аракаева

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 20 ноября, в 05.35 на пульт диспетчера МЧС поступила информация о пожаре в деревне Аракаева в Нижнесергинском районе Свердловской области, площадь которого составила 160 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в тушении были задействованы 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава. Огнеборцам удалось локализировать огонь в 06.00 и полностью ликвидировать горение в 06.15.В результате пожара сгорели надворные постройки и были повреждены кровля, чердачное покрытие и стены частного жилого дома. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 07.05.