В Екатеринбурге по неизвестным причинам лопнуло стекло автобуса
Происшествия
Фото: читатель E1.RU
Накануне утром возле торгового центра «Veer Mall» в Екатеринбурге произошла странная ситуация. У стоявшего на парковке автобуса по неизвестным причинам лопнуло заднее стекло. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.
На видео, которое публикует портал E1.RU, видно, как автобус стоит в парковочной зоне, и в какой-то момент его заднее стекло разбивается. К счастью, в салоне транспортного средства и рядом с ним в этот момент никого не было.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что, по предварительным данным, применения какого-либо оружия не усматривается.
Замена стекла обошлась владельцу автобуса в 22 тысячи рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».