Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в коллективном саду Берёзовского городского округа произошёл крупный пожар, площадь которого оставила 150 квадратных метров. Об этом сообщают в свердловском МЧС.Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 19.49. К месту происшествия тут же были направлены 17 огнеборцев на 5 пожарных машинах.В 22.00 спасателям удалось локализировать огонь, в 22.52 специалисты МЧС ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 23.47.В результате пожара полностью сгорел садовый дом, баня и надворные постройки.