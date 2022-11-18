В коллективном саду Берёзовского городского округа произошёл крупный пожар
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Вчера вечером в коллективном саду Берёзовского городского округа произошёл крупный пожар, площадь которого оставила 150 квадратных метров. Об этом сообщают в свердловском МЧС.
Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 19.49. К месту происшествия тут же были направлены 17 огнеборцев на 5 пожарных машинах.
В 22.00 спасателям удалось локализировать огонь, в 22.52 специалисты МЧС ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 23.47.
В результате пожара полностью сгорел садовый дом, баня и надворные постройки.
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