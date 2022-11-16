Минувшей ночью машина нижнетагильской ДПС попала в ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь с 17-го на 18-ое ноября на 167-м километре автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» произошла авария — опрокинулся съехавший в кювет автомобиль «Мазда 323». Машина ДПС, выехавшая на место происшествия, сама стала участницей ДТП.Инспекторы дорожно-патрульной службы прибыли на 167-й километр примерно в 3 часа ночи. Они установили, что пострадали и молодой водитель 2000-го года рождения, и обе его пассажирки — девушки 26-ти и 23-х лет. Всех троих госпитализировали, а для того, чтобы вытащить «Мазду» из кювета, вызвали эвакуатор.Пока эвакуатором машину вытягивали из кювета, на дороге появилось ещё одно транспортное средство — автомобиль «ГАЗ», который двигался со стороны Нижнего Тагила по направлению к городу Кушва. Один из инспекторов пытался остановить эту машину поднятым жезлом. Но водитель «ГАЗа» проигнорировал эти сигналы, за что тут же и поплатился. Его автомобиль наехал на натянутый между эвакуатором и «Маздой» трос, что привело к новой аварии: «ГАЗ» отбросило на припаркованный патрульный автомобиль. В результате обе машины получили серьёзные повреждения, а инспекторы — травмы (к счастью, не тяжёлые).На водителя «ГАЗ» был составлен протокол по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ («проезд на запрещающий сигнал регулировщика»), — сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».