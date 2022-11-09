На дорогах Свердловской области с начала года погибли 292 человека
Происшествия
В Свердловской области в этом году произошло более двух тысяч ДТП, в которых погибли 292 человека и еще свыше 2800 получили травмы.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, основными причинами аварий стали несоблюдение очередности проезда, выезд на встречнуб полосу и нарушение ПДД пешеходами.
В канун Дня памяти жертв ДТП в регионе проходят профилактические мероприятия для привлечения внимания общества к проблеме. Например, в Березовском для школьников организовали кинопоказы – демонстрации видеороликов по безопасности дорожного движения.
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