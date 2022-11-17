Пожар в свердловском посёлке Лубяной выгнал на улицу пять человек
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Ночью 18 ноября в Свердловской области в посёлке Лубяной Берёзовского городского округа произошёл пожар, в результате которого сгорел частный жилой дом и баня. Его площадь составила 120 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на диспетчерский пульт в 03.05. К месту происшествия тут же были направлены 15 специалистов МЧС на 5 единицах техники.
До их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались 5 человек, среди которых были 2 ребёнка. Никто из них не пострадал.
В 04.03 огнеборцам удалось локализировать огонь, в 05.05 пожарные смогли ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены только в 12.20.
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