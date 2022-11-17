Пожар в свердловском посёлке Лубяной выгнал на улицу пять человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Ночью 18 ноября в Свердловской области в посёлке Лубяной Берёзовского городского округа произошёл пожар, в результате которого сгорел частный жилой дом и баня. Его площадь составила 120 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на диспетчерский пульт в 03.05. К месту происшествия тут же были направлены 15 специалистов МЧС на 5 единицах техники.До их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались 5 человек, среди которых были 2 ребёнка. Никто из них не пострадал.В 04.03 огнеборцам удалось локализировать огонь, в 05.05 пожарные смогли ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены только в 12.20.