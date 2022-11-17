Крупный пожар произошёл ночью в Верхней Синячихе
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Минувшей ночью в Свердловской области в посёлке Верхняя Синячиха произошёл крупный пожар, площадь которого составила 273 квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба свердловского МЧС.
Информация о происшествии поступила на пульт пожарного диспетчера в 01.28. Тогда к месту возгорания была направлены 12 спасателей на 4 спецмашинах. Локализировать огонь удалось к 01.44, а полностью ликвидировать открытое горение в 02.24.
В результате пожара сгорел частный жилой дом, надворные постройки и автомобиль «Lada Priora», также были повреждены кровля и стены частной бани и «Kia». Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 04.30.
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