Первая жертва уральских морозов обнаружена в Каменске-Уральском
Происшествия
Фото Андрея Гоголева
К резкому похолоданию, обрушившемуся на Урал, не все оказались готовы. Как минимум одному человеку это стоило жизни: молодой житель Каменска-Уральска, видимо, не поинтересовавшийся прогнозом погоды, сначала выпил «горячительного», а потом улёгся спать прямо на улице.
Вчера утром беспечного выпивоху обнаружили пешеходы. Он лежал в умиротворенной позе напротив местного торгового центра сети «Лента». Медицинская помощь мужчине уже не понадобилась, за ночь тело погибшего успело окоченеть.
О произошедшей трагедии сообщил Каменск-Уральский городской интернет-портал. А глава пресс-службы Свердловского ГУ МВД Валерий Горелых дал уточняющую информацию: замерзший человек — мужчина 1990-го года рождения, следов криминала на его теле нет, но оно всё равно направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.
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