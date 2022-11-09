Первая жертва уральских морозов обнаружена в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

К резкому похолоданию, обрушившемуся на Урал, не все оказались готовы. Как минимум одному человеку это стоило жизни: молодой житель Каменска-Уральска, видимо, не поинтересовавшийся прогнозом погоды, сначала выпил «горячительного», а потом улёгся спать прямо на улице.Вчера утром беспечного выпивоху обнаружили пешеходы. Он лежал в умиротворенной позе напротив местного торгового центра сети «Лента». Медицинская помощь мужчине уже не понадобилась, за ночь тело погибшего успело окоченеть.О произошедшей трагедии сообщил Каменск-Уральский городской интернет-портал. А глава пресс-службы Свердловского ГУ МВД Валерий Горелых дал уточняющую информацию: замерзший человек — мужчина 1990-го года рождения, следов криминала на его теле нет, но оно всё равно направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.